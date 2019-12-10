【專家點評】陳正犖：俄股冠絕全球仍有力再上

中國股票年初至今總回報率達三成，如果計及人民幣貶值，中國股票回報率略為回落至百分之27，反彈幅度似乎已相當可觀，但仍未屬於新興市場今年升幅最大的主要股市。區內今年以來回報最好的，可能不少讀者也沒有留意，是俄羅斯，計及股息及盧布升值，首11個月累計回報率達到四成四。

俄羅斯經濟從金融制裁及2014至15年的油價劇震中慢慢復甦，經常帳預期今年將錄得盈餘，相當於經濟總值百分之5，財政預算亦估計有盈餘，相當於經濟總值百分之2，兩者盈餘明年料將持續，與其他新興市場相比，財政狀況明顯較理想。當地外匯儲備亦改善至5,300億美元，相當於對外融資所需的8倍。私人及公共債務近年減少至4,800億美元，反映外匯儲備足以抵銷債務。

有分析認為，俄羅斯第二季經濟，按年僅增長百分之0.9，表現不太理想。我們認為因為當地延遲落實部分全國基建計劃，拖累今年上半年經濟轉弱。俄羅斯全國基建計劃開支，未來六年將達到4,000億美元，相信逐步上馬之後，有望支持明年經濟增長。由於俄羅斯財政改善，對外債務壓力減輕，估計即使美國實施新制裁，經濟仍能展示抗跌力，國際評級機構惠譽，8月將俄羅斯主權評級由BBB-升至BBB，值得留意的是，三大主要國際評級機構，目前對俄羅斯的評級全部屬於投資級別。

我們預期俄羅斯股市仍有上升空間，一方面被進一步制裁風險降低，另一方面當地放鬆貨幣政策，亦為股市帶來支持。俄羅斯央行今年夏天以來累計減息1.25厘，包括10月份減息半厘，由於當地通脹風險不大，之前經濟增長亦偏弱，央行有機會再放鬆貨幣政策。俄羅斯股市預測市盈率6倍，估值便宜，股息率接近7厘，股息增長動力仍偏強。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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