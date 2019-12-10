元朗南生圍東成里地盤申建逾3800伙

有發展商就元朗南生圍東成里一幅約576,789方呎土地，向城市規劃委員會提出申請，擬作分層住宅及洋房混合發展，提供3,848個單位。

該會文件顯示，上址現為「未決定用途」地帶，擬議住宅地積比率3.082倍，興建16幢最多45層高分層樓宇，涉及3,814個分層戶，並設34座洋房，住宅樓面約1,777,600方呎。另有0.1倍地積比率作非住宅用途，相關樓面約57,675方呎。

申請人指出，該地盤現為一幅具發展潛力的平坦土地，惟已閒置29年仍未有發展定案，申請地點大部分土地閒置、或被零碎的寮屋及棕地作業佔據，引致工業與住宅之間的鄰接問題，令環境質素下降。擬議方案可回應社會對住屋需求，為元朗新市鎮和錦田一帶新住宅提供過渡性連接，亦可優化土地用途，解決新界鄉郊地帶土地用途不兼容問題。

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