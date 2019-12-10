【即市分析】建行股價級級落　小注試沽

從基本面睇，內銀股作為指數重磅板塊，加上建行又係內銀股中最熱炒股份，可謂牽一髮動全身，買佢其實都可以博埋個大市方向。不過，說到底，中美貿易發展如何，大家都係得個估字，惟在前景未明朗前，相信資金只能乾等，故在十個牛皮九個淡下，建行股價反覆回軟，確實係合情合理。

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