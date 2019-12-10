【即市分析】建行股價級級落 小注試沽
2019年12月10日 15:15
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東方產經專欄作者HS哥：投資市場憧憬中美貿易協議有機會在死線(12月15日)前現轉機，港股時晴時暗。不過，在觀望氣氛轉濃下，人民幣略為偏淡，內銀股亦冇乜力水，重磅股建設銀行(00939)缺乏彈力，睇落現價仍值得沽。
從基本面睇，內銀股作為指數重磅板塊，加上建行又係內銀股中最熱炒股份，可謂牽一髮動全身，買佢其實都可以博埋個大市方向。不過，說到底，中美貿易發展如何，大家都係得個估字，惟在前景未明朗前，相信資金只能乾等，故在十個牛皮九個淡下，建行股價反覆回軟，確實係合情合理。
走勢上，該股股價自11月7日高見6.56元後就冇力再上，12月初更一度低見6.12元，險守100日線約6.08元支持，惟MACD熊叉持續，9日RSI為51，走勢仍利淡，故可伺機買Put。建行麥銀沽(11966)，2020年6月到期，行使價5.66元，實際槓桿約7倍，溢價約13%。
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