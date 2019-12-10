惠譽：首11個月民企違約率4.9%　達994億人幣

惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷表示，以發行人數目計算，中國民企違約率，從2014年的0.6%攀升至今年首11個月的4.9%新高，違約金額更達994億元(人民幣‧下同)。

她解釋，由於內地再融資需求高企，而且經濟增長疲弱，預計2020年的民企違約率，將保持此歷史新高的相若水平。

她並指，儘管民企佔發債數目及金額的比例遠低於國有企業，從違約發行人的數目與違約債券本金金額而言，民企的佔比超過80%，並預期今年全年民企的違約率將達創新高。

值得留意，今年首11個月及2018年國內評級為「AA+」的民企違約率，分別為3.8%及1.2%，2017年則為零，至於「AA」或者更低評級的違約率，在今年首11個月升值6.4%，而2017年為1.9%。

惠譽研究顯示，2014年起中國境內企業債券的違約數目一直趨升，至今年首11個月升至51家，違約率升至1.19%，而違約債券的本金金額，更已從2014年的13億元，飆至今年首11個月的994億元。

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