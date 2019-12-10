華爾街狂人警告：中國呢個行為　或令特朗普「反枱」

外國傳媒報道，有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)周一(9日)警告，金融市場沒有做好中美貿易談判可能「反枱」的心理準備。

他稱，市場持續相信中美一定會達成協議，因他們認為這樣才合理，「為何不簽？這對兩邊都好！」不過，克拉默認為想得太美了。

周一有報道指，中國官方已下令所有政府機關，3年內移除外國硬體和軟體，恐衝擊微軟、戴爾，以及惠普等美國大型企業，故克拉默認為，特朗普可能覺得「被中國人羞辱了。」中國此舉是一種挑釁。

他又稱，上周五(6日)美國公布的非農就業數據亮麗，可讓特朗普打贏這場仗，「有這樣的數字，特朗普大可瀟灑地離開談判桌。」

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