投資者緊張了！恐慌指數與美股齊升　預示快冧市

外國傳媒報道，再有冧市信號響起，今次是俗稱「恐慌指數」的VIX指數與美國標指的互動，它們已連續兩周一同上升！

被華爾街稱為「恐慌指數」的VIX指數周一(9日)飆16%，至15.86，已由低位累飆近四成，而同日標指僅跌0.3%，並且距離歷史高位不足1%。

花旗策略師William O’Donnell和Edward Acton認為，上述走勢「非常有趣」，並指VIX指數在技術指標上看，仍有上升空間。

VIX指數與標指齊升，一向是金融市場異象，因它們在80%時間是走勢相反，預示着「聰明錢」正「畏高」！在此之前，標指和VIX連續兩周一同上漲是今年5月初，當時異象出現後，標指在5月大跌7%。

VIX指數升跌是根據標指期權的買賣，預示着投資者對未來30日股市波動程度的預期，「20」是平均值，即指數低於20，反映市場情緒不恐慌，反之亦然。

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