光大新鴻基︰恒指明年「先低後高再低」　目標3萬點

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，恒生指數明年波幅介乎24,000至30,000點之間，全年或呈「先低，後高，再低」的格局，於第1季末「見底」，然後在第3季「見頂」。國企指數的目標則為12,000點，潛在升幅比恒指稍多，原因是國企與A股相關程度更高，而A股更能直接受惠內地刺激經濟的政策。

該行估計中國明年經濟增長率只有5.8%，並假設中美兩國能達成首階段貿易協議，那怕只是把「難傾掂數的議題押後」。伍氏相信，中國經濟下滑速度會比今年有所收窄，企業盈利有望反彈，只是要到明年中稍後時間始有機會應驗。

他認為，內地通脹短期內會升破5%，限制人民銀行刺激經濟的空間，而且經濟下行壓力仍大，本地社會局勢也會影響港股投資氣氛。而到了第3季，則有美國總統大選所帶來的不確定性。

伍續稱，觀乎內房股正以減價換銷售，銷售面積擴闊能為物管股的增長提供保障，其中彩生活股價較落後，但獨特之處是不憑母公司的生意仍能於在管面積領先同業。新華文軒則具備出版和教育概念，後者可望「食正」二孩政策，而且派息比率過年幾年有40%或以上，股息回報率達5厘。至於福壽園之增長動力—墓地銷售、併購和加價，未來幾年都可望持續。

該行財富管理策略師溫傑建議，投資者明年部署重點為全球債券和黃金，並策略性地低買美股和A股，滬綜指目標為3,400點。

他指出，債券選擇投資級別債券會較理想，原因是高息債與國債息差窄，可見估值上不吸引。高息債與股市相關性高，股市一有風吹草動便欠缺防守性，而且有一成多與能源相關，能源業在目前經濟環境底下亦不太值得看好。

溫傑估計，現貨金價明年會介乎每安士1,400至1,700美元，因為持有黃金的機會成本不高，如見1,400美元便可考慮吸納，或許不但會「遮風擋雨」，更會有資本升值的效果。

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