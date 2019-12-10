光大新鴻基︰人民幣明年最高扺6.9　低位或見7.4

光大新鴻基外匯策略師任曉平表示，儘管美匯指數明年有機會回落至93點水平，但就算中美兩國達成首階段貿易協議，充其量只能升至6.9兌1美元，原因是內地債務問題嚴重，經濟亦有下行壓力，預測明年低位會在7.19，如「放水」力度更大，或會瀉至7.4。

該行財富管理策略師溫傑指出，觀乎中美兩國經濟都在放緩，全球經濟活動依然疲弱，國際貨幣基金組織(IMF)預測明年全球經濟增長有3.4%，恐怕是過度樂觀，不排除有下調的可能。他又相信，美國聯儲局未來6個月會按兵不動。

溫傑相信，中國通脹明年1月有機會升穿5%，但人民銀行仍有空間放寬貨幣政策，因為該行「放水」更多依據核心通脹和採購經理指數(PMI)，預期明年貨幣政策仍會偏鬆，可能減息或全年調低存款準備金率(RRR)1.5個百分點。按照美國1970年代和俄羅斯2014年處理滯脹的經驗，中國未來會控制貨幣供應量之際，透過「修橋補路」等形式增加政府支出，防止經濟下滑。

其他貨幣方面，任曉平看好英鎊明年會上試1.25至1.35美元，原因是保守黨勢將在即將舉行的大選取得過半數議席，讓「脫歐」協議通過，掃除這重大不明朗因素。至於日圓，他認為明年會處於104至112每1美元之間，指日本央行多年來大舉買國債，已令日圓波動性大幅降低，而奧運主辦國的貨幣通常在奧運當年沒有好表現。

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