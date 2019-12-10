戴德梁行：2020上半年住宅樓價最多跌15%

住宅市場前景難望樂觀，戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，住宅價格在年初曾出現歷來最急升幅，但下半年市道轉差及成交減少，抵銷了上半年樓價的部分升幅。他又指出，早前政府放寬按保，料只對住宅樓市做成短暫刺激，預計市況依然受到中美貿易戰等因素影響，料明年上半年整體樓價將下跌10至15%。

對於過去數年市場湧現的納米單位，他認為，市況轉差或會影響部分負擔能力較低的買家，料該類單位明年走勢或會差於大市。

他又表示，截至本月，鰂魚涌太古城平均呎價約20,600元，較6月高位回落8.8%，不過依然較年初上升17.7%。至於沙田第一城的本月平均呎價約18,500元，較6月的高位回落6.1%，但也較年初的水平回升了27.6%。

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