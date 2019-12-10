華為重新專注內地手機市場 最受傷的不是Apple而是它...
2019年12月10日 16:07
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(Getty Images圖片)
外國媒體報道，中國手機業一哥華為被美國封殺，迫使華為要將焦點重新放回內地，加上事件引發內地人基於民族主義情緒而大買華為產品，令其他中國品牌受到重擊，當中以小米(01810)最受影響。
報道指，華為因不能再獲Google提供手機系統軟件，今年下半年起轉而集中搶攻內地市場，擠壓了其他國產品牌的生存空間。數據顯示，今年第三季，華為在內地的市佔率由近25%急彈至42.4%。同期小米銷售近860萬部手機，按年下降38%；市佔率降至不到雙位數，只有9%。至於兩大姊妹品牌Vivo及Oppo亦受打擊，Vivo期內的市佔率由22.6%降至17.9%；Oppo則由21.1%降至17.4%。Apple在內地的市佔則由7%降至約5.2%。
分析指，由於內地明年進入5G高速普及的時期，預計華為的優勢會更加明顯，其他國產品牌將繼續面臨打局面。
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