第四季中區商廈待租率升至7.8%　創14年新高

寫字樓走勢向下，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，今年寫字樓新供應達230萬方呎，惟需求減少，令全港待租率自去年年底的7%，上升至本年第四季的8.7%。而中區待租率也由去年年底的5.2%，大漲至今年第四季的7.8%，創十四年新高。

他又指出，今年港島核心商業區的商廈租金走下坡，其中中區超甲級寫字樓的第四季平均呎租為154.3元，按季回落2.8%，按年跌7%，至於整體中區甲廈呎租則為130.6元，按季跌2.3%，按年減少6.1%。該行料明年全年上述地區租金再跌8至13%，為跌幅最多的商業區。他又預計，由於中資企業放緩擴充，對中區寫字樓需求減少，加上外區客較少搬回中區，估計明年核心區甲廈租金跌幅，將大於非核心區。

至於寫字樓市場會否出現退租潮，他則表示暫時未肯定情況，但經營環境變得困難，企業會縮少樓面以減省成本。

消費市道受到重挫，商舖租金回落，戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，第四季四大核心購物區，包括銅鑼灣、中環、尖沙咀及旺角，租金水平一同下跌，按季跌幅8.5至10.1%，而按年跌幅為10.1至18.8%，按年跌幅最多為中環區。他預計，明年上半年上述四個地區舖位租金依然向下，四區舖租再跌10至14%。

－－－－－－