【樓市轉靜】11月辣招稅收大減46%　僅收約13億元

二手交投轉靜，涉及物業「辣招稅」的成交及稅額同時下挫。根據稅務局資料，11月份須付有關稅項的物業成交1,736宗，按月跌約12.8%；涉及稅款更大跌約46.4%，至約13.1億元。

各項辣招稅當中，以須支付買家印花稅跌勢最明顯，有關稅款按月減少逾5億元，至約3.6億元，跌幅近60%。涉及成交佔184宗，按月挫37.8%。

而要繳付樓價15%的新住宅從價印花稅，以及非住宅物業雙倍印花稅的買賣及稅額，於11月分別按月下挫8.3%及39.7%，錄約1,530宗及9.36億元。

至於須付額外印花稅的交易亦較10月減少4宗，僅錄22宗，再創今年單月最少；涉及稅額卻反升12.9%，至1,364.4萬元。

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