【市後重點睇】美匯守97.6水平 道期偏軟
2019年12月10日 16:15
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美匯指數企97.6水平，離岸人民幣(CNH)7.035徘徊，港匯企7.8268，日圓兌美元處108.6，歐元報1.1071，英鎊守1.3151。金價續於1,460美元關爭持。布油報64.16美元，紐油報58.94美元。道指期貨偏軟。
●市後關注點
-17:30 英國10月國內生產總值(GDP)
●恒生指數全日跌58點或0.22%，報26,436點，主板成交進一步縮至617億元。體育用品股受壓，李寧插6.3%，安踏跌4.3%https://bit.ly/2PtFV4P
-異動股：澄清未有預測溢利，酷派收市跌兩成。
●A股快報：滬綜指連升四日，收漲0.1%，郵儲行首掛漲2%。https://bit.ly/348ZXHc
●亞洲股市：日股跌0.09%，韓澳股個別發展。
●【股匯攻略】張曦嵐：美股短期部署策略。https://bit.ly/34bx39D
●【專家點評】
-陳正犖：俄股冠絕全球仍有力再上。https://bit.ly/358MNLx
-鄧聲興：金山軟件受惠國產化政策。https://bit.ly/345IJuf
●【即市分析】建行股價級級落，小注試沽。
●貝萊德看好明年全球經濟，提防兩大市場風險。
●新債王響警！美債問題浮面，未來10年見「真正動盪」。
●全球經貿戰：
-美農業部長料12月15日不加徵中方關稅。
●新品助攻？上季可穿戴設備出貨飆九成，Apple稱王。
●正值中美貿談！傳中央經濟工作會議今召開，周四結束。
●惠譽：首11個月民企違約率4.9%，達994億人幣。
●華爾街狂人警告：中國呢個行為，或令特朗普「反枱」。
●星展：中美關稅風險令中國國債吸引力下降。
●港交所：粵港澳交易所可借互聯互通等消除分歧。
●香港忠意保險推「忠意乘」，針對交通意外所需。
●新盤混戰：愛海頌累售274伙，建期付款比例達4成。
●第四季中區商廈待租率升至7.8%，創14年新高。
●戴德梁行料明年上半年住宅樓價最多跌15%。
●11月辣招稅收大減46%，僅收約13億元。
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