雷添良預告明年證監會赤字擴大

政府早前公布第四輪紓困措施，當中包括減免券商2020至2021年度的牌照年費。香港證監會主席雷添良表示，措施將令該會流失約1.2億元收入，預料今年將會出現赤字，明年赤字將進一步擴大。

雷添良提到，證監會的收入一般來自交易所收費、投資收費及牌照費，惟現時市況不穩及交易量減少，導致收入較預期少，期望赤字屬短暫情況。

他指，當局會循不同方法處理赤字問題，支出亦會較謹慎。由於理解業界現時所面對的困難，故作出豁免牌照費的措施，冀度過目前艱難時間後能回復正常。證監會現時的盈餘短期將支持運作，強調現時財政狀況無太大問題。

另外，證監會早前推出新虛擬資產管理平台框架，提供發牌制度，讓虛擬資產平台自願性加入。雷添良指，只要平台符合要求，就可以獲發牌，惟暫時未能透露申請及獲發牌數平台數目，強調制度是為保護投資者，並沒有為牌照數目設目標。

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