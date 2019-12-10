對於設場外交易報價市場　證監雷添良：適時檢視

多間上市公司因為停牌或除牌令散戶「被綁」無法離場，香港證監會前任主席梁定邦早前接受東網訪問時表示，香港是時候檢討法例，容許在港設立類似美國的場外交易報價市場(Pink Sheet，亦稱「粉紅單市場」)，讓除牌公司在這個市場進行交易。

證監會主席雷添良表示，上市公司被暫停交易是經詳細的調查而作的決定，並是有很充足的原因，同時亦是嚴重的執法及監管手段。

他表示，該會留意到有關的建議，而香港數年前已有作相關的討論，惟當時沒有特別結論。該會對此的取態是可以在適當時候再檢視，由於有關議題所涉及的環境及架構非常多，需要審視現時的狀況及看法與數年前有否太大差別，是否有必要作出改變。

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