建銀國際：料明年恒指先抑後揚　低見23500點

建銀國際證券研究部副主管、首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利表示，今年香港股市增長排名處於全球後列，同時與A股差距拉闊，一方面是因為人民幣兌每美元匯率跌破「七算」，導致很多中資股的盈利能力受匯率波動影響。另方面與本地的政治局勢未見緩和有關，目前香港經濟已陷入衰退，回暖需時，料本地股今下半財年的盈利下行壓力較大，但認為最壞情況將會慢慢過去。

趙續指，香港本地股自修例風波以來，明顯跑輸恒指及國指。多數本地股估值已在歷史低位，若未來香港局勢趨向穩定，香港本地股將會有明顯反彈，可趁低吸納。他料，明年大部分時間港股市盈率仍將在9至11倍之間徘徊，但下半年中將有所上移。

他又稱，美國股市繼續創新高，但企業的盈利增長並不具支撐力，處於歷史高位的美股也將面臨愈來愈大的回檔壓力，從而拖累港股明年上半年表現。他預計明年港股先抑後揚，全年大致呈前低後高的W型走勢，恒生指數全年波動區間在23,500至31,000點，國企指數波動區間介於10,000至11,500點。

另外，趙文利認為中美兩國在本周末(15日)前達成實質性協議的可能性較低。雖然明年仍有望達成首階段協議，但雙方爭論的問題只會愈來愈多，「邊打邊談」的持久戰格局難以改變。相比之下，美國政策立場受經濟股市下行和選舉壓力影響更具妥協空間。

趙氏表示，明年全年中國經濟增長能否「保六」不太重要，又指GDP 跟人民幣兑美元匯率跌破「七算」一樣，不是神奇數字，他認為今年全年內地經濟增長「保6」沒有難度。

他續指，該行對明年上半年看法較為謹慎，季度經濟增長有可能跌破六。不過下半年基數較低，增長壓力將較金年有所减緩，下半年有望企穩，人民幣穩中有升，支持中資股盈利溫和回升。他並預測中國明年全年經濟增長為6%。

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該行看好5G、區塊鏈及晶片等板塊，同看好內需主導行業。上市公司回購和央企私有化亦具投資機會。