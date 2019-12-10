中國11月新增人幣貸款1.39萬億元　高過預期

人民銀行公布，中國11月新增貸款1.39萬億元人民幣(下同)，按年增1,387億元，高過預期的1.2萬億元；前值為6,613億元。

分部門看，住戶部門貸款增加6,831億元；非金融企業及機關團體貸款增加6,794億元；非銀行業金融機構貸款增加274億元。

11月末，廣義貨幣(M2)餘額196.14萬億元，按年增長8.2%，低過預期的8.4%，增速比上月末低0.2個百分點，比上年同期高0.2個百分點；狹義貨幣(M1)餘額56.25萬億元，按年增長3.5%，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和2個百分點；流通中貨幣(M0)餘額7.4萬億元，按年增長4.8%。當月凈投放現金578億元。

初步統計，1至11月社會融資規模增量累計為21.23萬億元，比上年同期多3.43萬億元。11月份社會融資規模增量為1.75萬億元，比上年同期多1,505億元，多過預期的1.48萬億元。

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