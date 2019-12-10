美總統大選後末日？投資者為一年後大冧市瘋狂對沖

外國傳媒報道，美國股市投資者已開始為2020年呢個時間「買定保險」，即他們正為美國總統大選後的任何結果進行對沖。大選將於2020年11月3日舉行。

曾為瑞銀美股策略師、現為BTIG首席股票及衍生工具策略師Julian Emanuel表示，目前投資者部署「賭跌」的標指看跌期權價格，相對看升期權處於歷史高位，反映他們正為可能出現的大冧市進行對沖。

他表示，目前的情況顯示，投資者對沖大選的程度是「末日定價」，即認定預測大選後，美國與中國的貿易態度將不太友好，或與中國發生文明衝突。換言之，他們不是擔心誰人當選總統，而是誰當選，無論是右派、左派，抑或中間派，都會令金融市場出現大幅波動，明年今日的結局並不會平穩。

事實上，若以美國民主黨候選人而言，無論是沃倫或桑德斯，在貿易態度上也不會對中國友好；若總統特朗普連任，更可能會持續打貿易戰。

Emanuel指出，若投資者是對沖接下來1個月的市況，絕對是正常之舉，但現時是對沖1年後的市況，而且是大比例對沖冧市或大幅波動，絕對是不尋常，明顯是「前所未見的擔憂」，目前1年後的看跌期權昂貴程度超過史上99%大選年。

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