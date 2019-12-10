報告：美國就業增長不平等　分歧已達「緊急狀態」

美國上周非農就業數據遠超預期，提振股市及經濟前景，但市場似乎被勝利衝昏了頭腦，卻無視美國就業市場的隱憂。

外國媒體引述一份報告指，近年超過90%的「創新領域」就業增長都集中在5個城市，包括波士頓、三藩市、聖何塞、西雅圖及聖迭戈，這種地區鴻溝加劇了「國家內部的不平等」。

研究人員所指的「創新領域」由「先進產業」中技術含量最高、研發水平最高的部分組成，泛指不同的高新科技行業。

報道又指，這些大都市的快速增長，亦帶出了其他問題，如城市的房地產成本激增、交通擠塞，以及工資水平日益缺乏競爭力等。相對「落後」地區，這種趨勢則導致了人才外流、勞動力市場的空心化及工業衰退等問題出現。

報告更警告，美國全國這種地域間的差異，削弱了經濟包容性，加劇了國內的不平等，分歧已達到「緊急狀態」。

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