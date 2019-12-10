券商料iPhone下季產量大跌　原來又關5G事？

成也5G，敗也5G！儘管市場預測蘋果公司(Apple Inc.)下一代iPhone將可稱霸5G領域，但對於5G版iPhone來臨前餘下時間的iPhone銷情，則未看好。外媒引述被視為「蘋果大淡友」的Rosenblatt Securities報告指，由於明年消費者都會期待5G版iPhone的推出，直接減低了對在售iPhone系列的興趣，尤其是兩款高價機型。

報告指出，Apple正在削減至明年首季的iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max的產量，減產幅度更高達25%；而明年首季整體iPhone的產量，預料將按季下調60%。

－－－－－－