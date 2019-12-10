【社會動盪】斜坡工程承建商料未來招標項目驟減
2019年12月10日 18:34
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香港知名的斜坡工程承建商致浩達控股(01707)發盈警，預計截至12月31日止年度將錄得綜合淨虧損，2018年同期則錄得綜合淨純利，主因是建築及工程業務的毛利率進一步下降及行政費用增加。
集團表示，於2019年下半年，由於香港近期的社會動盪及整體經濟環境帶來的負面影響，香港的建築及工程市場，特別是斜坡工程部分的競爭變得更加激烈。董事會意識到，預期2019年全年度比較2018年度，由香港政府土木工程拓展署推行的長遠防治山泥傾瀉計劃的斜坡工程項目，招標合同總金額和數目均明顯地減少。此計劃從2010年起持續地執行，所批出予集團的合約，為過去收益主要部分。
董事會預期，香港的建築及工程，特別是斜坡工程部分的行業情況，在未來數年仍將充滿挑戰，並將持續令集團的前景變得不明朗。
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