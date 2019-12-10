大豆價格唔識上　全因市場怕中國「反口」？

隨着美國政府12月15日對華加徵關稅措施期限臨近，中國政府上周五(6日)表示，繼續對美國產大豆和豬肉豁免追加關稅，惟大豆價格升勢有限。外媒綜合三大原因指出，市場對中國會否繼續購買美國產大豆的疑慮加深，拖累大豆價格難突出。

10月中旬，美國就中國增加美國產農產品的進口，推遲啟動對華追加關稅達成部分協議。美國曾透露，預計中國將購買400億至500億美元的美國農產品。是項消息傳出後，大豆國際指標芝加哥大豆期貨價格在10月中旬，上漲至每一蒲式耳9.4美元，創逾1年以來新高。

惟到11月大豆價格轉下跌，中國12月6日表示繼續對美國產大豆等產品豁免追加關稅，不過當日芝加哥大豆期貨的收市價為每一蒲式耳8.89美元，按日僅小幅上漲0.6%。

伊藤忠商事旗下Food Management Support的本部長服部秀城指出，由於談判走向長期化，市場意識到眼下時機不佳。雖然美國要求中國大量購買美國產大豆，不過他解釋，在12月份，佔出口市場5成份額的巴西產大豆沒有貨，故中方不得不購買美國產大豆。而巴西產大豆將於2020年1月底正式啟動出口，中國或不會繼續購買美國產大豆。

此外，巴西貨幣里拉兌每美元匯率處於歷史低位。當前巴西產大豆價格在每噸約360美元，雖然在缺貨時期，價格比美國產大豆高出約10美元，但如果巴西產大豆正式出口，價格差將縮小，美國產大豆的優勢將減弱。

分析又認為，雖然巴西產大豆出口到中國的運輸天數比美國產大豆長5天左右，海上運費相對高，不過當地人工費低廉，到達中國時的價格通常比美國產大豆便宜。

－－－－－－