向世界錢進：買磚頭移居西班牙　4球入場

在西班牙取得永居和國籍身份有較長的居住要求。

提起西班牙，大家可能會想起鬥牛、番茄節、佛朗明哥舞。獨特的文化、悠閒的生活，是移居當地的吸引之處。西班牙投資移民要求是以最少50萬歐元(約433萬港元)買入當地物業，便可取得當地居留權，但之後要取得永居和國籍身份則有較長的居住要求。

同處伊比利亞半島的西班牙和葡萄牙，皆有黃金居留許可計劃，非歐盟國家居民可透過投資當地物業獲取居留身份，繼而可免簽自由出入歐洲26個神根成員國。不過，兩項計劃受港人歡迎程度大相逕庭。

寰宇移民顧問銷售總監劉碧琪形容，如果有一個客申請移民西班牙，另一邊廂至少有100人申請葡萄牙。兩者同樣是在當地房地產投資50萬歐元，便可取得居留當地的權利，當中西班牙需等約9至12個月取得身份，葡萄牙則最快4至6個月；另葡萄牙設有較低門檻選擇，可投資35萬歐元（約303萬港元）於舊房產重建項目，西班牙則沒有這選項。當申請人取得永久居民身份可選擇轉售物業。

西班牙投資移民申請人可帶同配偶、未婚子女，以及已退休且經濟上依賴申請人的父母，屬三代移民。不過，若要取得永久居民身份，葡萄牙在首年須累積居住滿七日，在第二和三年累積住滿14日，以及在第四和五年累積住滿14日。至於西班牙的要求，則是在五年內居住滿四年兩個月，才可申請永久居民身份，並要在十年內居住滿八年四個月，以及通過西班牙文語言試才可申請入籍領取護照。比較之下，入籍葡萄牙也要考葡文語言試，但合共六年可完成，相對較快。

由於在兩地取得永居身份後的福利相若，因此她指最終會揀選移民西班牙的人，都是真的想留在當地居住，又或本身已有家人在當地。

西班牙是神根和歐盟成員國，擁有居留權可自由出入其他神根成員國；取得永居身份在西班牙可享有醫療等福利；取得護照後可在其他歐盟國家包括德國、法國、荷蘭等地居住、工作及享有歐盟公民的學費優惠等。

在西班牙買樓可以是買新樓或舊樓，可自住及出租，城市如馬德里、巴塞隆拿、塞維利亞都受歡迎。惟她提醒，西班牙面積較葡萄牙大，前者物業流轉速度較低，較大機會只有較舊的二手樓選擇，要看港人是否能接受歐洲普遍如古董般的舊樓。

據海外房地產平台居外網資料，一個位於首都馬德里的三房住宅，建築面積約1,259方呎，叫價55萬歐元（約476萬港元），呎價約3,780港元。而一個位於巴塞隆拿的三房單位，同樣建築面積叫價50萬歐元，呎價約3,439港元。

●經驗分享：港男早年赴鬥牛國讀書定居

港人Steven約13、14年前到西班牙讀西班牙文，其後在當地找到工作後便定居，現居於西班牙第三大城市巴倫西亞（Valencia）。他亦是facebook專頁「港人西事俱樂部」的版主，與大家分享在西班牙的所見所聞。

他表示，在西班牙的生活沒有香港般營營役役，生活較輕鬆，周末往往可以行山和到海邊散步。這裏餐廳的午餐一般為10至15歐元（約86至130港元），包括頭盤沙律或通心粉，主菜是牛扒、豬扒等肉類，連甜品和飲品；晚餐則需約20歐元（約173港元）。西班牙人吃飯時間較遲，午餐通常是下午兩時後，晚餐則在九時後。

由於西班牙旅遊業發達，當地人主要從事旅遊、酒店、飲食相關行業，也有較多人從事農業。打工族已扣稅的月薪有過千歐元（超過8,670港元）已經不俗，足以應付日常生活，因當地醫療免費，亦有退休金和失業補助金等福利。

教育方面，在當地讀至公立中學的預科都是免費，但要付書簿、膳食、校服等費用，一年需花約1,200歐元（約10,400港元），半公立學校則要花約2,400歐元（約20,800港元），私立學校讀一年更要5,000歐元（約43,350港元）以上。他指當地公立學校學額經常爭崩頭，半公立學校亦受歡迎，因後者可修讀宗教科目，而西班牙以信奉天主教的教徒為主。

西班牙的公路覆蓋率廣闊，亦有火車及高鐵，以乘搭高鐵為例，由巴倫西亞前往馬德里約需一個半小時，去巴塞隆拿則約三小時，交通方便。

－－－－－－