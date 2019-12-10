挑戰巨大！券商睇港股明年低見二萬三

香港社會動盪持續多時，加上中美貿站未見轉機，受內外因素夾擊，港股年內表現跑輸全球主要股市。投資者期望明年港股有起色，惟周二(10日)兩家中資券商齊齊預測港股走勢，不約而同都認為恒指明年「先低後高」，最低更會見23,500點，即較目前有約10%的下跌空間。

建銀國際證券研究部副主管、首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利表示，人民幣兌每美元匯率跌破「七算」，導致很多中資股的盈利能力受匯率波動影響。另外本地的政治局勢未見緩和，目前香港經濟已陷入衰退，回暖需時，料本地股今下半財年的盈利下行壓力較大，但認為最壞情況將會慢慢過去。

他預計明年港股先抑後揚，全年大致呈前低後高的W型走勢，恒生指數全年波動區間在23,500至31,000點。美國股市繼續創新高，但企業的盈利增長並不具支撐力，處於歷史高位的美股也將面臨愈來愈大的回檔壓力，有機會拖累港股明年上半年表現。

另外，光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，恒生指數明年波幅介乎24,000至30,000點之間，全年或呈「先低，後高，再低」的格局，於第1季末「見底」，然後在第3季「見頂」。

事實上，兩家券亦不約而同提到「中國因素」及中美貿戰發展，趙文利認為中美兩國在本周末(15日)前達成實質性協議的可能性較低，兩國「邊打邊談」的持久戰格局難以改變。該行對明年上半年看法較為謹慎，季度經濟增長有可能跌破六。

光大新鴻基證券更明言中國明年經濟增長難「保六」，當中已假設中美兩國能達成首階段貿易協議，那怕只是把「難傾掂數的議題押後」。

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