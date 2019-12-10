【全球食塵】為何美國股市、經濟能獨佔鰲頭？

外國傳媒報道，正當全球經濟皆面對「逆風」時，美國可謂一枝獨秀，連股市也屢創新高，究竟是虛浮還是真有原因？美國著名分析員、作為長期美股好友的Fundstrat Global Advisors研究部主管Tom Lee表示，答案是「年輕人夠多」！

【「人口紅利」推動經濟】

他表示，千禧世代是美國經濟展現非凡韌力的主要原因，從今年11月就業報告十分強勁就可見一斑。

千禧世代泛指在1981年至2000年出生的人，如今已成為美國人口中，人數最多的一群。更重要的是，有別於其他主要經濟體，例如歐洲、中國、日本等，美國這個年齡層的人口總數在未來10年可望不減反增，享有「人口紅利」的優勢尤其明顯。

他說：「據我們判斷，美國正逐漸與世界其他國家脫鈎，因為人口優勢日益增強。簡而言 之，我們要感謝千禧世代，他們正進入黃金時期。」他指出，現年30至49歲的人對美國經濟增長貢獻最大，因他們通常會借錢來消費、收入亦增加，而且要購買汽車、房屋，以及需要養兒育女。再者，千禧世代與那年齡層重疊的人數愈來愈多。

他又稱，目前美國最年長的千禧世代不到40歲，平均年齡僅26.5，意味高峰期僅剛開始，將繼續推動汽車及樓市需求，對美國的經濟和股市都是好消息。

【Tom Lee絕非一面之詞】

事實上，Tom Lee絕非一面之詞！近年測市準繩的美股大好友、Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer於10月時亦認為，「千禧世代」正擔當股市「牛市」的重要角色，相信這鼓強勁的開支勢頭會降低美國經濟陷入衰退的風險。

他說：「這真是一件大事，千禧世代正接替二次大戰後的嬰兒潮世代，兩者的體積幾乎一樣，正編寫歷史新一頁(下文註解)。1990年代出生的人，踏入30歲，而且已擁有大約10年勞動力，過去10年又不斷建立其信貸分數，並準備成家立室，相關的需求開支將是經濟放緩的重要緩衝。」

他表示，雖然有人說「千禧世代」被學生貸款及信用卡債務纏繞，但只要全個家庭都處於「全面就業」狀態，就無礙他們消費，他們有收入，銀行就樂意向他們放貸，使他們有相當穩定的消費行為，就像過去十年，尤其是目前美國失業率僅3.5%，能構成支持。

因此，他繼續看好美股，標指2020年目標3,350點。

事實上，Dwyer近年的預測確實準確，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%；2018年1月預言股市升得多要調整、同年3月仍叫人撈底。到了2019年3月直指，美債孳息「倒掛」是入貨信號；8月美債孳息率再出現「倒掛」時，呼籲投資者不要與市場「一般見識」，「倒掛」反而是買股信號，因往績是預計兩年後才衰退，不是即時衰退；之後在10月2日表明股市未到頂，勸告投資者勿被「股災月」的唱淡言論嚇怕。結果又言中。

【「X世代」也迎頭趕上】

「千禧一代」泛指1981至2000年之間出生的年輕人；「嬰兒潮」泛指1946至1964年間出生的人。此外，目前預計美國年齡在36至51歲之間的「X世代」人口，亦將在2028年超過戰後「嬰兒潮」。

據研究機構皮尤研究中心(Pew Research)2018年3月發表、援引美國普查局數據的報告，美國「千禧一代」人口有望在2019年超過二次大戰後嬰兒潮，前者成為美國成年人最龐大的群體，人數達7,300萬，而嬰兒潮人口則減至7,200萬。

【經濟「大時代」開端？】

事實上，除了Tony Dwyer及Tom Lee，「股神」巴菲特擁躉、資本管理公司Smead Capital Management行政總裁Bill Smead較早前亦表示，會樂觀看待「千禧世代」對經濟的影響。他指出，美國21到38歲之間的年輕人有8,900萬，即將開始獨立生活或成家立室，由於他們面對的是史上最低息環境，有利購買高價品，例如房屋和汽車，或許會對經濟帶來不可思議的改變。一旦「千禧世代」和「X世代」開始買樓買車，銀行就會為每1美元存款，提供10美元借貸，之後資金的流動速度就會加快。

他估計，在未來20年內，美國的社會保障體系將有更多支付者，而接受者的數量將會減少，相關的經濟問題也將因「千禧世代」成熟、「X世代」人口增長得到解決，並認為此狀況很可能是美國長期以來，一直等待的經濟轉捩點。

【特朗普也這樣說】

美國總統特朗普除了經常吹噓股市狂升外，亦時常強調美國經濟強勁僅剛開始！不少分析相信，就是因為美國擁有「人口紅利」，與歐洲、中國、日本這些主要競爭對手截然不同。

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