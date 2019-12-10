中美貿談唔對路！道期續挫　歐股過去9日跌足7日

外國傳媒報道，市場愈益擔心中美12月15日前不能達成首階段貿易協議，歐洲股市走勢異常疲弱，恐是不祥警號。

目前歐股指標之一的Stoxx Europe 600指數跌1.14%，報401.77點，為過去9個交易日，第7日下跌。德國DAX指數跌1.4%，報12,920點；法國CAC指數報5,782點，跌0.93%；英國富時100指數跌1.23%，報7,145點。

美國道指期貨現跌113點；港股夜期報26,327點，跌89點，低水110點。

有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)周一(9日)警告，金融市場沒有做好中美貿易談判可能「反枱」的心理準備。

他稱，市場持續相信中美一定會達成協議，因他們認為這樣才合理，「為何不簽？這對兩邊都好！」不過，克拉默認為想得太美了。

周一有報道指，中國官方已下令所有政府機關，3年內移除外國硬體和軟體，恐衝擊微軟、戴爾，以及惠普等美國大型企業，故克拉默認為，特朗普可能覺得「被中國人羞辱了。」又指中國此舉是一種挑釁。

他又稱，上周五(6日)美國公布的非農就業數據亮麗，可讓特朗普打贏這場仗，「有這樣的數字，特朗普大可瀟灑地離開談判桌。」

另有報道指，在中美正就首階段貿易協議談判之際，美國國會正全力推動一項務必通過的法案，就是禁止聯邦資金採購中國製造的巴士和軌道列車等。

消息人士透露，參眾兩院的兩黨國會議員，已就國防授權法案的措詞達成共識，將禁止動用聯邦資金購買中國製造的巴士和軌道列車，但不涉及現有合約。

市場研究和諮詢機構Prescient & Strategic Intelligence表示，美國電動巴士市場規模，料由2018年的7.45億美元，擴至2024年的19.5億美元。

與此同時，這項法案也將規定，除非滿足某些條件，否則將禁止華為從美國商務部的出口「黑名單」中移除。

－－－－－－