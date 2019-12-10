聯儲局「時代智者」沃爾克逝世　全球致敬

外國傳媒報道，聯儲局前主席沃爾克(Paul Volcker)周日(8日)逝世，享年92歲。在國際金融界，沃爾克有「巨人」之稱，這不僅因他身高逾兩米，更因他被公認為美國歷史上最偉大的聯儲局主席，對美國和世界經濟影響深遠，絕對稱得上「金融泰斗」。消息傳出後，各方致意紛至沓來。

報道指出，與沃爾克相識的美國前總統、財長，以及知名投資者，紛紛對他強烈的公眾責任感和堅定的決心讚不絕口。

【美國前總統奧巴馬】

「沃爾克不僅相信市場力量，還信奉政府保證市場對人人行之有效的責任。我會懷念沃爾克的高超智慧、抱誠守真，以及與他高大身材相稱的崇高尊嚴。於我而言，他就是正直的化身，除了顧問之外，能與他以朋友相稱，我深感自豪。」

【美國前總統卡特】

「沃爾克堅持己見，就像他的身高一樣，讓人印象深刻，雖然他在擔任聯儲局主席時期的一些政策產生了高昂的政治代價，但卻是正確之舉。他有力而明智的指導，幫助遏制了由石油驅動的通脹，緩和了所有美國人的負擔。我們感激他為國效力。」

【現任聯儲局主席鮑威爾】

「沃爾克的逝世令我十分痛心。他將為公效力視作最崇高的事業。他的一生就彰顯了最高理想，就是正直、勇氣、為所有美國人的利益而獻身。他對國家的貢獻將悠久傳承，我與聯儲局的同僚為他哀悼，也向他的家人致以慰問。」

【聯儲局前主席格林斯潘】

「沃爾克是聯儲局史上最有效力的主席。」

【現任聯儲局副主席Richard Clarida】

「沃爾克曾是、也將永遠是我的個人英雄。我的辦公室裏掛着一張他的簽名照。對於每一個渴望為公眾效力的人來說，他都是楷模，他為正直、勇氣和央行領導力設定了最高標準。他絕對是現代經濟政策領域的一位巨人。」

【英國央行行長卡尼】

「沃爾克是那一代央行官員中的巨人。他在奮戰通脹時所展現的正直和獨立，幫助領導了美國，也隨之帶領全世界，走過了當今時代最富考驗的時期。」

【歐央行行長拉加德】

「獲知我的好友、聯儲局前主席沃爾克去世的消息，我深感悲痛。我向他的家人致以最深切的慰問。願他安息。」

【美國前財長薩默斯】

「沃爾克是每一個追隨過他的財金官員的楷模。沒有人像沃爾克那樣，50餘載對美國的金融政策產生如此決定性的影響。」

【著名經濟學家埃利安】

「沃爾克辭世的消息令人痛心，他成就顯赫，包括幫助美國攻克、且完全告別了一段破壞穩定的通脹時期。在此過程中，他也為其他國家劃定了一條路徑，定義了現代中央銀行的宗旨。」

【「債王」格羅斯】

「沃爾克是20世紀最具代表性的中央銀行家，在貨幣政策領域德高望重，他是那個時代的丘吉爾，投資者和經濟能有他，是再幸運不過的事了。」

【「鱷王」達利奧】

「我親眼鑒證他將通脹擊潰，取得了最深遠、最重要的轉變，改變了世界經濟的方向，這需要超凡的勇氣。現在這個時代，我們能不能有一位英雄？我們所處的時代沒有英雄。而他是一個偉大的英雄。」

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