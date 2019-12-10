新盤UPDATES：年內一手售逾1.8萬伙 增17%
2019年12月10日 20:13
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臨近年底，發展商繼續積極促銷樓盤，有代理行回顧年內一手住宅銷售情況，發現全年銷量已較去年上升，當中以中小型單位所佔比例最多。
●年內新盤已售逾1.84萬伙 較去年多逾17%
美聯綜合一手銷售資訊網資料，今年截至12月9日止，全港新盤共售出逾18,400伙，較去年約15,700伙高出逾17%，全年料創一手銷售條例後新高。
該公司首席分析師劉嘉輝指出，若以項目劃分，年內暫以大埔天鑽售出單位最多，其次為西南九龍匯璽III，而荃灣映日灣、將軍澳LP6及大埔海日灣II等亦緊隨其後。
若以實用面積劃分，逾300至600方呎單位佔年內銷量約53%，共錄超過9,700個。而300方呎或以下細單位亦達4,200多個，佔約23%。至於實用面積逾600至1,000方呎的單位售出近3,300個，佔約18%，餘下為面積逾1,000方呎單位，年內暫錄約1,200個成交。
●愛海頌累售274伙 建期付款比例達4成
長實集團(01113)助理首席經理(營業)何家欣表示，旗下長沙灣愛海頌已售出274伙，套現逾26億元。採用建築期付款比例上升，由最初近30%增至目前近40%，料受惠放寬按揭保險樓價上限等刺激。
配合聖誕節快將來臨，凡於2019年12月至13日至2020年1月31日期間，選購指定3房單位，可獲贈價值13.5萬元旅遊優惠。
●明翹匯花園特色戶呎售逾2萬再創新高
佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，旗下青衣明翹匯剛再錄2宗花園特色戶成交，平均呎價逾2萬元，創同類單位新高。其中2座1樓F室1房戶，實用面積 281方呎，連122方呎花園，成交價566.1萬元，呎價20,146元。而2座1樓H室，同屬1房間隔，實用面積278方呎，花園面積132方呎，以560萬元售出，呎價20,144元。
●柏蔚山4房戶售逾4379萬元
新世界發展(00017)旗下北角柏蔚山，剛沽出2座28樓G室4房戶，實用面積1,109方呎，成交價4,379.2萬元，呎價39,488元。項目開售至今累沽586伙，佔可售單位逾95%，套現近144億元。
●匯璽部分低座單位加價1至2%
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽剛更新價單，部分低座單位加價，加幅約1至2%。其中日鑽匯15樓B室，實用面積1,624方呎，價單售價由5,715萬調升至5,829.3萬元，呎價由35,191上調至35,895元，單位已累積兩次加價，合共加幅3%。
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