新盤UPDATES：年內一手售逾1.8萬伙　增17%

臨近年底，發展商繼續積極促銷樓盤，有代理行回顧年內一手住宅銷售情況，發現全年銷量已較去年上升，當中以中小型單位所佔比例最多。

●年內新盤已售逾1.84萬伙 較去年多逾17%

美聯綜合一手銷售資訊網資料，今年截至12月9日止，全港新盤共售出逾18,400伙，較去年約15,700伙高出逾17%，全年料創一手銷售條例後新高。

該公司首席分析師劉嘉輝指出，若以項目劃分，年內暫以大埔天鑽售出單位最多，其次為西南九龍匯璽III，而荃灣映日灣、將軍澳LP6及大埔海日灣II等亦緊隨其後。

若以實用面積劃分，逾300至600方呎單位佔年內銷量約53%，共錄超過9,700個。而300方呎或以下細單位亦達4,200多個，佔約23%。至於實用面積逾600至1,000方呎的單位售出近3,300個，佔約18%，餘下為面積逾1,000方呎單位，年內暫錄約1,200個成交。

●愛海頌累售274伙 建期付款比例達4成

配合聖誕節快將來臨，凡於2019年12月至13日至2020年1月31日期間，選購指定3房單位，可獲贈價值13.5萬元旅遊優惠。

●明翹匯花園特色戶呎售逾2萬再創新高

●柏蔚山4房戶售逾4379萬元

●匯璽部分低座單位加價1至2%

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