樓價UPDATES：屯門天水圍月租約萬元盤不乏承接

儘管現時為租務淡靜，但個別月租約萬元的新界租盤仍不乏承接，屯門盈豐園及天水圍嘉湖山莊近日均錄得同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●奧運站海桃灣2座低層A室三房戶，向南望蔚藍海景，實用面積773方呎。業主以3.8萬元放租約兩個月，獲一對夫婦議價後至3.35萬元承租，實用呎租43.3元。由於新租客心儀單位景觀開揚，故睇樓兩次即決定承租。

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新界區

●屯門盈豐園2座低層B室，實用面積390方呎，以兩房一廳設計。由於單位附有裝修，租客有感可即租即住，故以每月1萬元承租，實用呎租25.6元。若以同類型單位銀行估值約453萬元計算，回報率約2.6厘。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居1期4座低層F室，實用面積449方呎，間隔為兩房，議價後業主願減500元，租客以1.05萬元承租，實用呎租23.4元。該單位為今年9月以約478萬元購入，以此計算，回報率約2.6厘。

●大圍瑞峰花園6座低層B室三房戶，實用面積1,521方呎，以2,100萬元連車位獲買家承接，實用呎價13,807元。上址為原業主於2009年以830萬元購入，持貨十年多帳面賺1,270萬元。

●西貢匡湖居錄得一宗長線投資者入市個案，中原陳沛堯表示，該單位為3期A座高層F室，實用面積597方呎，採兩房間隔，連車位以950萬元成交，實用呎價15,913元。原業主持貨6年，帳面獲利232萬元。

●屯門居屋龍門居10座高層F室兩房戶，實用面積431方呎，有外區買家鍾情該區鄰近家人，方便照應，加上業主有輕微議價空間，因此於已補價自由市場以465萬元購入，實用呎價10,789元。

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