特朗普又惹禍！亞馬遜指控其干預國防合約

亞馬遜雲計算子公司(AWS)輸掉美國國防部雲計算合約引發的風波有新發展，一份公開的訴訟文件中顯示，亞馬遜指責美國總統特朗普「發起了多次公開和幕後攻擊」，以阻止這一合約落到亞馬遜及其創始人貝索斯手中。

一直以來，亞馬遜都被認為將贏得美國國防部的雲服務合約JEDI，然而最終獲得該合約的卻是其主要競爭對手微軟。JEDI的全稱為「聯合企業防禦基礎設施」，為期10年，價值100億美元。

AWS的CEO安迪(Andy Jassy)早前表示，「如果你做一個詳細的同類平台比較，你肯定會懷疑這個決策，我們的很多功能都先進好幾年，目前的結果肯定受到了政治影響。」

有報道指，亞馬遜對JEDI的競標被指控有利益衝突，目前仍然在五角大樓的審查當中。五角大樓初步得出的結論是，所謂的利益衝突沒有影響採購流程的完整性，但最終裁定還是微軟公司更能勝任這一合約。

眾所周知，特朗普對貝索斯一直充滿敵意，貝索斯是華盛頓郵報的所有者，該報經常發表批評特朗普政府的文章。特朗普將華盛頓郵報稱為「亞馬遜華盛頓郵報」，並指責該報傳播「假新聞」。

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