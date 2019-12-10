全球經貿戰：世界經濟「單一威脅」就是特朗普

外國傳媒報道，2003年7月至今，長期擔任美國對外關係委員會主席的Richard Haass周二(10日)警告，美國總統特朗普本人是全球經濟「單一」的最大威脅。

他表示，最近美國公布的就業數據及失業率極之良好，惟諷刺地，經濟最大的威脅亦來自特朗普自身的貿易政策，他的關稅及對世界貿易組織(WTO)的攻擊，可能會導致美國及全球經濟增長被削去0.5個百分點或更多。

他說：「如果(特朗普)想對美國和全球經濟產生一點推動作用，他可以退縮，可放寬一些關稅。」至於中美貿易戰，他說：「我認為會達成有限度的貿易協議，雙方不可能就所有問題達成共識，但至少可以增加一些美國貨品出口至中國。與此同時，我們有非常大的機會通過美墨加協定及美日貿易協議。因此，如果特朗普想些微提升經濟，可以放寬關稅，例如法國或其他。」

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