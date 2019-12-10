富衛可扣稅延期年金產品　帶挈銷售增逾50%

可扣稅保險產品成為保險公司新商機，富衛香港及澳門首席精算師余栢堅表示，10月推出可扣稅延期年金產品，至今不足兩個月，帶動該公司整體年金產品銷售按年增加超過50%。

該公司為供款5年，客戶其後收取年金期為10年。余氏解釋，該計劃相對簡單和更靈活，適合需要高流動性及提早部署退休人士。事實上，保監局數據顯示，可扣稅延期年金產品面世後，年金產品的申請個案，較去年同期飆3.8倍。

余氏續指，該產品回本期僅8年，對於市面上回本期相同的延期年金產品，保證內部回報率比富衛的產品更優勝，余栢堅認為客戶應比較不同條款，例如富衛的年金產品在未達回本期時，回報或高於市面上其他產品，萬一客戶需要資金提早退休及退保，現金價值會較高。

富衛於今年4月推出自願醫保計劃，帶動該公司醫療保險保費亦較去年同期升五成，當中一半保費收入屬於自願醫保，另有三成自願醫保客戶，是由傳統的醫保計劃轉入。該公司至今已有三款自願醫保，冀明年再推出新產品，並坦言未見自願醫保有加價壓力。

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