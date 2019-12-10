別杞人憂天！呢幅圖預示2020年股市100%升　條件係...

外國傳媒報道，MKM Partners LLC首席市場技術官J.C. O’Hara表示，投資者別害怕股市欠缺動力！

他指的是今年美國標指，截至上周五(6日)，該指數年內已累漲25.5%，「埋單」極大機會累升兩成以上。根據往績，2020年難以出現大冧市！

他附上了圖，列舉該指數自1950年以來錄得年度漲幅20%或更多之後，第2年的漲跌幅。結果顯示，標指有18年達到20%升幅門檻，並且在接下來的一年平均再升11%，僅有3年錄得下跌：分別為1962年、1981年，以及1990年。其中，美國經濟在1981年和1990年陷入了衰退。

值得留意的是，2020年是大選年，1962年、1981年，以及1990年皆不是大選年。相反，在過去18次歷史中，2004年、1992年、1976年、1968年，以及1956年，皆為大選年，全部「埋單」有得升！

不過，若今年餘下日子反高潮大冧逾半成的話，這幅圖所預言的一切將會成空。

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