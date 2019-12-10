聯儲局明年仍按兵不動？　這些因素可能成為變數

隨着美國聯儲局年內三次「保險性」減息，並保住了美國經濟，市場開始留意明年的貨幣政策前景。有分析認為聯儲局會按兵不動，保持隔夜拆借利率目標區間將保持在當前的1.5%至1.75%，然而這個預期將會被眾多因素打破。

外國媒體報道，在大選年央行都傾向克制，不願讓外界覺得其有意幫助或妨礙任何候選人。鑑於美國總統特朗普曾頻繁地批評聯儲局，聯儲的任何動作都會加劇對聯儲中立性的擔憂。

然而，綜合考慮美國經濟面臨的潛在不利因素和有利因素，這也許不會是最有可能出現的結果。分析認為，中美貿易戰未完未了，美國經濟難言走出衰退風險，人們很容易想像到聯儲局最終不得不減息的情境。

相反如果經濟面臨的阻礙較少，且增長穩定，推動失業率從目前的50年低位3.5%繼續下降。那麼聯儲局很難不部分收回今年的保險性減息幅度，尤其是在通脹或薪資增長加速的情況下。

事實近來市場唯一可靠預測是，聯儲局往往讓市場意想不到。

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