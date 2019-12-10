夜市UPDATES：延徵關稅美股無反應　港夜期高水23點

據報中美有意延遲加徵原本12月15日生效的貨品額外關稅，但眾多因素打擊風險胃納，美股早市續向下，道指一度跌逾百點，目前報27,865點，跌44點或0.16%；標指報3,129點，跌6點或0.20%；納指報8,621點，跌0.33點。港股期指夜市報26,460點，升44點，高水23點。

貿易相關消息仍是市場焦點，外國傳媒報道，在12月15日美國新一輪關稅落實前夕，各自提出新的談判條件，令12月15日的期限將延後。據悉，美方希望能以每一季為單位，定期評估中國購買美國農產品的額度；中方則堅美方必須先撤回之前所加徵的數輪關稅，雙方才談得下去。

衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數(VIX)飆升也引起投資者警惕，VIX周二早間大漲9.8%，分析師稱技術指標表明VIX恐懼指數可能會繼續上漲。

另外，美國民主黨公開兩條彈劾特朗普的條款，即濫權及妨礙國會，最快本周進行彈劾表決。眾議院民主黨與總統特朗普政府接近達成協議，以美墨加協定代替北美自由貿易協定。

美國聯儲據將從周二開始召開為期兩天的貨幣政策會議，明天公布會議決議及聲明，鑒於上周公布的強勁就業數據，大多分析料聯儲會按兵不動。

歐洲股市則劇烈波動，歐洲主要股指曾跌約1%，英股目前跌0.45%；德股跌0.64%；法股跌0.06%。

【22:30】有指中美可能押後上調關稅的期限，但投資者保持觀望，美股早段偏軟，道指跌56點，至27,852點；納指跌5點，至8,615點；標指跌3點，至3,132點。

Needham將串流視頻供應商Netflix的評級下調至相當於「沽出」，重申競爭加劇和策略下，該公司明年可能失去數以百萬計用戶。Netflix股價早段跌2.23%至265.75美元。

KBW將摩根大通的評級下調至相當於「中性」，指出該行股價明年上升空間有限，因盈利很可能不會有強勁表現，股價亦顯很過高。摩通股價早段跌0.79%至133.35美元。

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