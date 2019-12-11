澳門本月賭收料跌18%　全年勢縮

受貴賓廳業務持續低迷拖累，澳門今年博彩收入增長勢低於去年。有券商估計，12月澳門賭收將按年跌達18%。意味全年賭收將自2016年以來首次錄得負增長。其中，券商富瑞追蹤12月頭八日賭場收入，每日平均賭收7.13億澳門元，中場收入按年跌1至3%，而貴賓賭廳收入更下跌31至33%。

該行指出，賭收下跌或因澳門回歸活動期間要實施交通管制所致。該行估計，12月全月賭收介乎218億至229.5億澳門元之間，按年大跌13至18%。

彭博則統計了多個分析員的預測，認為今年全年賭收由2018年的增長14%，跌至今年的收縮3%。明年賭收或會有3%增長，但只是今年賭收基數低之故。彭博行業研究分析員David Bonnet更形容澳門像一個橙，汁液已被榨乾，其未來的增長模式將如美國拉斯維加斯、大西洋城等成熟市場，難以返回雙位數的增長。

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