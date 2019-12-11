澳門本月賭收料跌18% 全年勢縮
2019年12月11日 00:01
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澳門全年賭收料自2016年以來首錄負增長。
受貴賓廳業務持續低迷拖累，澳門今年博彩收入增長勢低於去年。有券商估計，12月澳門賭收將按年跌達18%。意味全年賭收將自2016年以來首次錄得負增長。其中，券商富瑞追蹤12月頭八日賭場收入，每日平均賭收7.13億澳門元，中場收入按年跌1至3%，而貴賓賭廳收入更下跌31至33%。
該行指出，賭收下跌或因澳門回歸活動期間要實施交通管制所致。該行估計，12月全月賭收介乎218億至229.5億澳門元之間，按年大跌13至18%。
彭博則統計了多個分析員的預測，認為今年全年賭收由2018年的增長14%，跌至今年的收縮3%。明年賭收或會有3%增長，但只是今年賭收基數低之故。彭博行業研究分析員David Bonnet更形容澳門像一個橙，汁液已被榨乾，其未來的增長模式將如美國拉斯維加斯、大西洋城等成熟市場，難以返回雙位數的增長。
此外，麥格理亦發表研究報告指，日前永利澳門(01128)披露的10月收入數字雖然喜多於憂，但行業整體貴賓廳業務加快收縮。該行預測，永利澳門第四季經贏率調整的除息、稅、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)為3.33億美元，暗示該項目11月和12月為每日340萬美元，按年收縮了18%。
在港上市的賭股周二(10日)全線下跌，新濠國際(00200)跌3.47%、永利澳門、美高梅中國(02282)、澳博控股(00880)俱跌逾1%，金沙中國(01928)、銀河娛樂(00027)分別跌0.68%和0.67%。
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