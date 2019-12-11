全球經貿戰：英商界擔心貿戰有排打

中美貿易戰纏擾不斷，加上英國脫歐形勢未明朗，全球政經局面依舊嚴峻。目的在促進中英貿易發展的的四十八家集團，其主席斯蒂芬‧佩里(Stephen Perry)在倫敦接受東網記者專訪時直言，中美貿易戰要到2021年首季始明朗，而中國崛起無人能阻，其國內經濟規模將很快超越美國，成為全球經濟一哥。

旗下有逾500家英國公司的四十八家集團，是致力推動及協商中英貿易關係的組織。佩里早在七十年代已跟隨父親，協助英國工商界拓展中國市場，他斷言：「儘管中國經濟發展步伐快速，並料其國內生產總值(GDP)很快會超越美國，但相信中國的增長目標僅為滿足國內需求。」

而中美貿易戰依然未明朗，他指，「美國發動中美貿易戰是錯誤的決定，只會帶來雙輸局面。美國是不可能阻止中國崛起，中國是目前全球最強的創造者(Innovator)。」

他補充，美國總統特朗普希望降低對中國的貿易逆差，但其實貿易逆差已比十年前大幅減少，且料未來或再降低，因中國與美國以外國家的雙邊貿易不斷增加，對美國市場的依賴已大大減少。

另外，美國非常關注及多次批評有關當地尖端技術被轉移到中國公司的問題。惟他指，大部分美國公司都是在「你情我願」下把技術轉移至中國，因他們亦深明技術沒有最新，只有更新，故不擔心技術轉移會影響自身公司業務。

展望中美貿易戰發展，他指，明年市場焦點會放在美國總統大選，而最終總統寶座花落誰家，將直接影響貿易戰，但預計要等到2021年第一季貿易戰才會明朗化，不排除在新人事、新作風下，可重新磋商貿易關係及技術轉移等問題，不過雙方貿易爭拗可能要花近五年時間才能解決。

他建議，美國與其跟中國硬碰，不如攜手合作，另外，自國際金融危機爆發以來，中國經濟增長對全球經濟增長的貢獻率平均在30%以上，而未來全球增長點亦會是中國市場，所以其他國家應借助中國經濟動力來推動自身經濟。

而貿易戰會否令原已飽受脫歐問題困擾的英國雪上加霜？佩里指，英國的主要貿易夥伴是歐盟，所以未有太受貿易戰影響，但如果美國或中國向其施加壓力，英國將面臨貿易危機。

他又預計，只要中美貿易戰沒有對中國經濟造成重大的傷害，全球經濟有望維持每年3至4%增長。

英國舉行脫歐公投至今已逾三年，但脫歐進程依然陷僵局。佩里表明反對英國脫歐，指它將原本美好、和平共處的歐盟分裂，是牴觸文明。再者，英國脫歐後，將不能參與商討歐盟政策，但卻被動地受其影響。

事實上，英國脫歐去向，仍要待12月12日英國大選有結果後才會明朗化。他估計，英國首相約翰遜會勝出，之後英國將有某程度上的脫歐，英國與歐盟會維持自由貿易，即不設關稅，以及人口自由流動。不過，英國將與更多國家簽訂自由貿易協議，變得更國際化。

此外，倫敦國際金融中心的角色對於中國在全球貿易發展來說可謂舉足輕重。未來十年，倫敦有望穩居主要人民幣離岸交易及清算中心的地位。他亦指，中國人不斷尋找海外投資機遇，過去十年，已愈來愈多中國公司駐足英國，料趨勢將會持續。

■記者陳沛佩倫敦報道

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