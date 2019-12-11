東方日報B2：全球大Fund捧金　明年睇衝千七關

現貨金價今年表現強勁，基金(Fund)續看好明年前景，預期在貿易摩擦、環球寬鬆貨幣政策等支持下，有望漲至每安士1,700美元。「新興市場之父」麥樸思在訪問中指，若現時投資10萬美元，會將10%投放於「實體黃金」。全球最大基金公司貝萊德認為，黃金將是有效對沖股市震盪的工具。

於9月時，現貨金價曾上漲至每安士1,557.11美元的2013年以來高位。近期投資者避險情緒雖緩和，連累金價自高位累積調整約6%，但年初至今仍累漲約14%，勢是2010年來最勁，不僅跑贏彭博商品指數，並是四年來第三年錄得漲幅。

投資者追捧黃金下，帶動交易所買賣基金(ETF)的黃金持倉量直逼紀錄高位。美國周二(10日)早段，現貨金價報1,468.33美元，升0.46%。

市場普遍認為，地緣政治及經濟風險將會主導金價走勢。美國將會於明年11月舉行總統選舉，之前總統特朗普可能面臨國會彈劾，而中美貿易戰亦勢未能夠全面解決。

瑞銀財富管理商品分析員Giovanni Staunovo表示，特朗普的言行多次令市場感到意外，加上明年舉行大選，預期市場將更加波動及有更多雜音。

貝萊德組合經理Russ Koesterich指出，經濟增長及通脹依然溫和，央行將繼續傾向寬鬆的貨幣政策。在這個環境下，任何股市震盪相信是由增長憂慮或地緣政治觸發，而黃金將證明是有效的對沖工具。

高盛日前發表報告，建議將部分債券投資分散至黃金，該行與瑞銀均預期明年金價會上漲至每安士1,600美元。

高盛環球商品研究主管柯里在訪問中解釋，環球央行去美元化，央行吸納兩成全球黃金供應，增至美國前總統尼克遜年代以來最多。他又認為，債券較黃金遜色，原因是不反映去美元化因素。事實上，全球負孳息債券規模在今年9月曾升至17萬億美元，大大增加沒有孳息收入的黃金投資吸引力。

僑鑫金融集團大宗商品主管張強生表示，預期明年金價會穩步向上，高位有機會漲至每安士1,650至1,700美元，主要受開採成本增加、央行增持、歐洲量化寬鬆措施持續等因素帶動。

他又說，投資者可在其投資組合持有10至15%比重的黃金，最低風險是持有實金，如果熟悉其他投資工具如追蹤黃金ETF、金礦股、黃金期貨等亦可考慮，但建議投資期貨時降低槓桿，以減低風險。

英皇集團營業部總裁黃楚淇亦表示，長線看好金價表現，原因是環球經濟差，加上中美貿易糾紛持續，大部分資產下跌，只有黃金獨贏。至於未來兩個月金價走勢，她預期會在每安士1,390至1,490美元徘徊，建議投資者趁金價跌至每安士1,390美元時追入並長線持有。

不過，部分投資者對金價前景審慎，景順首席環球市場策略員Kristina Hopper表示，即使黃金受惠持續貿易戰風險，估計明年會再上漲5至8%，但憧憬中美貿易談判取得突破，相信股市會跑贏黃金，其他資產包括地產及工業金屬亦有較佳表現，金價只在某些避險情緒升溫期間表現跑贏。

花旗則認為，如果高風險資產升浪繼續，投資者應於低位吸納黃金，目標是明年底的周期高位。

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