馮宏遠：內地救工業 商品有鑊氣

上周投資者對中美貿易談判樂觀氣氛開始收斂轉為觀望。現時市場普遍認為，本月15日美國對中國約1,600億美元商品實施新關稅的死線會再度延後，甚至憧憬部分關稅將在首輪中美貿談協議簽訂後取消。不過隨着死線漸近而中美雙方未再見進展，加上本周四有美國聯儲局議息會議及英國大選等事件，投資者短線轉趨審慎。尤其是今年已累積一定升幅的歐美股市，年尾沽貨獲利的誘因更大。

中港方面，近周基本跟隨新興市場股市在偏低位反彈，中國受累貿易戰經濟放緩，香港則有地區風險而捱沽，然而人民銀行剛公布11月新增人民幣貸款達1.39萬億元，與同期社會融資規模增量均較市場預期為高，反映自第四季開始，中國官方已經重啟寬鬆貨幣政策救經濟。

中短期而言，影響中國放水持續時間的主要因素，是整體通脹走勢。中國國家統計局11月份消費者物價指數(CPI)按年升4.5%，創近8年新高，其中豬肉價格上漲達110%，其他各種肉類和雞蛋按年價格升幅均在12至26%之間，帶動整體食品價格升19.1%。

不過，中國製造業仍持續收縮，11月份生產物價指數指數(PPI)按年跌1.4%，雖然較預期及10月份數據稍好，但仍然未擺脫負增長區域。現時中國CPI已在4%以上，無疑開始顯現通脹壓力，不過由於官方希望拯救製造業，相信在PPI重回正數之前，人行應會保持寬鬆政策，預料各類工業相關商品會成為短線投機目標。

華晉證券資產管理投資總監 馮宏遠(作者為註冊持牌人士)

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