沈振盈：月中後才有望反彈
2019年12月11日 00:40
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9月初筆者在本欄曾討論到有關沽空機構，對一些上市的二三線股上下其手，先沽空後出報告來推冧股價謀利。此做法對上市公司及小投資者來說，其實是頗為不公平的做法。當日舉了沽空機構Emerson Analytics狙擊偉祿集團(01196)作例子，剖析被狙擊的公司不一定有問題，短期的下跌，每每是情緒化反應，只要基本因素沒有問題，資產質素吸引，股價仍可重納升軌。但若然小投資者受嚇而低位沽了貨，就難再追回。
回說大市，整體波幅開始收窄，介乎26,000至26,600區間，本周要留意12日的聯儲局議息及英國大選，以及十五日美國會否真的維持對中國貨品加徵新一輪關稅。對於中美貿易戰，筆者仍然維持一貫的看法，繼續拖拖拉拉，估計未必趕及在今年內達成協議。故此，本周的市況仍有機會出現震盪，但相信要過了月中之後，後市有望作出中期反彈。
訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)
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