沈振盈：月中後才有望反彈

回說大市，整體波幅開始收窄，介乎26,000至26,600區間，本周要留意12日的聯儲局議息及英國大選，以及十五日美國會否真的維持對中國貨品加徵新一輪關稅。對於中美貿易戰，筆者仍然維持一貫的看法，繼續拖拖拉拉，估計未必趕及在今年內達成協議。故此，本周的市況仍有機會出現震盪，但相信要過了月中之後，後市有望作出中期反彈。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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