施羅德投資管理：環球盛衰繫於中美貿談

在經歷一段時間的增長放緩之後，世界經濟有望於2020年出現回升，延續有史以來最長的經濟增長期。今年的放緩已令市場憂慮美國可能出現經濟收縮。我們預期中美之間將達成第一階段協議，此舉將有可能推動環球貿易及商業投資回升，而歐洲、日本乃至美國的經濟活動亦將隨之改善。我們同時上調了中國經濟增長的展望。

對於歐元區以出口為主導的大型經濟體系而言，中美之間即使只是達成部分協議亦將是好消息。由於不少歐洲經濟體系國內環境穩健，貿易回升可為該地區帶來正面影響。我們已將明年增長預測由0.9%上調至1.2%。新任歐洲央行行長拉加德將會延續前行長德拉吉的政策路線，並可能於明年再度減息。

拉加德亦主張透過如減稅及增加基建開支的「財政刺激」措施促進經濟增長，但我們對此有所保留。像德國及荷蘭這些最有條件增加開支的經濟體系一般都是嚴格限制開支的。他們通常會提前數十年作出規劃，並且會優先處理由人口老化衍生的護理及退休開支。我們認為這些國家的實質支持行動非常有限。

英國實施財政擴張的可能性似乎較大。兩大政黨都渴望大幅增加財政開支。英國經濟數據已受到「脫歐效應」(如庫存積壓)的干擾。英國經濟在家庭消費的支持下表現穩定，但低迷的市況看來將會持續，而英倫銀行的政策亦可能維持不變。

隨着貿易復甦及通脹維持較低，我們留意到大部分新興市場加快了增長步伐，並帶來進一步適度減息的空間。政府措施或會扮演關鍵角色。

巴西的退休金改革相信會為市場信心帶來支持，從而促進經濟增長，因此我們對該國的前景樂觀。相反，印度將面臨許多挑戰，尤其是國內銀行業方面。政府的行動有望為其經濟增長帶來改善。俄羅斯領導人繼續把專注力投放在經濟穩定性上，經濟增長將維持在較低的水平。

中國將會迎來重要的一年。政府於2010年承諾，將於2020年實現經濟規模及人均收入增加一倍的目標。為實現這些目標，當局至少需要確保經濟增長率維持在6%的標誌性水平，不排除當局將進一步實施適度放寬政策。

減息讓借貸成本降低的裨益亦將會浮現。綜合考慮央行利率、債券孳息率及美元走勢等因素，整體貨幣環境為近十年來最寬鬆。這使家庭及企業更容易獲得借貸，並促進環球金融體系的資金流動。我們發現美國樓市已開始出現這種效應，其中按揭申請及房屋建造已大幅回升。

雖然經濟前景改善，但環球通脹仍較為穩定。我們預期美國核心通脹(衡量物價升幅的指數，不包括食品及能源等波動性較大的項目)將於2019年底升至2.5%。雖然這高於聯儲局的2%目標，但鑑於通縮的持續憂慮，聯儲局或會容忍通脹高於目標水平。此外，油價推高通脹的風險較低。我們認為在這種通脹水平及經濟增長低於長期趨勢的情況下，聯儲局或會於4月份再度減息。

整體而言，經濟增長與通脹風險將更為均衡。受惠於美國就業市場的強勁表現，工資增長仍有可能超出我們的核心觀點預測。就業率上升導致工資增長。這應對消費有利，但亦有可能會促使聯儲局收緊政策，從而令經濟降溫及抑制通脹。我們在9月份時不但認為經濟減弱的風險較大，而且通脹亦在升溫。我們認為現時的經濟增長與通脹風險已取得較為穩健的平衡。例如，由於工資增長強勁，家庭有可能會因為減息而增加借貸及開支，從而令美國消費者再度成為環球經濟增長動力。下行風險方面，中美未能達成第一階段協議或會導致環球經濟轉跌。

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