陳錦興：廣汽估值合理目標睇10元

廣汽集團擁有完整的汽車產業鏈，汽車產品覆蓋轎車、SUV及新能源汽車，而品牌則有廣汽本田、廣汽豐田及廣汽傳祺等。雖然廣汽中期盈利下跌29%，但股價反在業績公布後見底，而在過去3個月更反覆回升，反映市場正憧憬內地汽車銷售回穩。

據乘聯會數據顯示，11月全國乘用車市場零售銷量193.7萬輛，按年下降4.1%，連跌5個月。廣義乘用車(轎車+MPV+SUV+微客)零售銷量196.62萬輛，按年亦下滑4.2%。數據顯示內地汽車消費仍然疲弱，但汽車消費對內地經濟增長有拉動作用，因此官方出台刺激汽車消費的政策是可以預期，而早前一些核心城市放寬汽車限購的措施，就是證明。

此外，廣汽推出新車款，會推動明年銷售表現。廣汽傳祺GS4的推出，訂單情況勝預期，未來將更多型號的升級，提供折扣可望收窄，銷售均價也會改善，有助提升廣汽的產品組合，相信公司明年業績會有改善。以現價計，市盈率約9倍，息率3厘，估值合理。市場仍憧憬明年初有刺激車市的政策，而廣汽股價保持升軌，短線反彈持續，建議8.8元吸納，目標價10元，止蝕位8.2元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－