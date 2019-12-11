王昕媛：購藥制度調整成常態化

上周末上海聯合採購辦公室，召開第3批帶量採購第2次企業座談會，流出了第3批集採的35個品種目錄和採購規則。

我們發現，本次35個品種招採方式和上次25個品種的擴圍基本雷同，規則還是有變動，特別是一些細節上的變動，組合拳出擊「n-1機制、1.8倍最低價、優先選2至3個省份」。同時每輪集採後，醫保局都在和業界積極溝通，市場普遍對政策水準認可度比較高，相信未來帶量採購將進入常態化調整。

關於品種選取，2019年10月31日前通過一致性評價的多過3家(含3家)的品種，相信10月31日之後通過一致性評價的企業也能參與到這輪集採。中標規則方面，「n-1」制度，至少淘汰一家(3進2、4進3、5進4、6進5、7進6)，最多6家企業中標。我們認為這可避免政策過度極端，同時是對前期積極完成BE試驗企業的獎勵。如果還是像上一輪那樣，只有3家企業有資格進入藥品集體採購(GPO)，那麼將有不少企業前期做BE的錢打水漂，故新政策給企業未來存活帶來空間。

市場份額方面，中標1家，全國50%量；中標2家，全國60%量；中標3家，全國70%量；中標4家以上，全國80%量。我們的解讀是，第一，醫院的實際採購量基本都是超出預算的採購量；第二，未中標品種在當地的價格可能要降到和GPO中標價看齊。參與地區覆蓋全國各省公立醫院(含新疆生產建設兵團)共32個地區，顯見擴展至全國是必然的。

至於最低價中標的企業，優先選擇全國2至3個省份的做法，相信因廣東、北京、上海、山東、江蘇這些用藥大省，和西部省份差距大，因此給予最低中標企業一定的獎勵。價格機制方面，現在通用名下最小單位的最低中標價是這輪的最高價，價格會提前公示，以防止無效報價。同時設立1.8倍低價淘汰，多家參與的品種報價超過最低價1.8倍觸發淘汰機制自動出局。我們認為此舉可避免企業抱團取暖，給企業和企業之間增加博弈的機會，如果成本端沒有優勢的企業，在報價上進取操作的話留有的利潤空間將微乎其微。

國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)

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