美股收市：道指跌27點　3M挫逾1%

據報中美有意延遲加徵原本12月15日生效的貨品額外關稅，但眾多因素打擊風險胃納，美國股市周二微跌。道指收報27,881點，跌27點或0.1%；標指收報3,132點，跌3點或0.11%；納指收報8,616點，跌5點或0.07%。

對中美貿易敏感的股份個別發展，3M、波音公司分別收跌1.27%和0.94%，前者是道指表現最差的成分股；蘋果公司收市上漲0.58%。

貿易相關消息仍是市場焦點，外國傳媒報道，在12月15日美國新一輪關稅落實前夕，各自提出新的談判條件，令12月15日的期限將延後。據悉，美方希望能以每一季為單位，定期評估中國購買美國農產品的額度；中方則堅美方必須先撤回之前所加徵的數輪關稅，雙方才談得下去。

另外，美國民主黨公開兩條彈劾特朗普的條款，即濫權及妨礙國會，最快本周進行彈劾表決。眾議院民主黨與總統特朗普政府接近達成協議，以美墨加協定代替北美自由貿易協定。

美國聯儲據將從周二開始召開為期兩天的貨幣政策會議，將於香港時間周四凌晨公布會議決議及聲明，鑒於上周公布的強勁就業數據，大多分析料聯儲會按兵不動。

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