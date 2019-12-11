新股專輯：康寧傑瑞以10.2元定價
2019年12月11日 07:24
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康寧傑瑞一手中籤率40%。
尚未有盈利或收入生物科技企業康寧傑瑞生物製藥(09966)公布招股結果，發售價定為每股10.2港元，為招股價範圍上限，集資淨額約17.091億元。倘超額配售權獲悉數行使，將就發行2,691萬股股份，額外所得淨額2.635億元。
認購一手(1,000股)中籤率40%，最少認購15手(即1.5萬股)始穩獲一手。是次香港公開發售錄得超額認購191.1倍，而國際發售股份已獲大量超額認購。
內地遊戲開發商心動(02400)發售價定為每股11.1港元，為招股價範圍下限，集資淨額6.289億元。認購一手(200股)中籤率40%，最少認購20手(即4,000股)始穩獲一手。香港公開發售錄得超額認購10.19倍，而國際發售股份已獲適度超額認購。
上述兩股將於周四(12日)於主板掛牌。
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