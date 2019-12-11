新股專輯：康寧傑瑞以10.2元定價

認購一手(1,000股)中籤率40%，最少認購15手(即1.5萬股)始穩獲一手。是次香港公開發售錄得超額認購191.1倍，而國際發售股份已獲大量超額認購。

上述兩股將於周四(12日)於主板掛牌。

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