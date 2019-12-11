【大行觀點】交銀國際：首予友邦買入評級

內地訪客對於香港保險市場和友邦香港業務的貢獻較大。短期內，內地訪客業務難以好

轉，但需求仍然存在。我們尚未觀察到內地訪客業務顯著轉向澳門和新加坡。待香港局勢恢復平穩，內地客戶對香港保險的需求仍將體現。同時，香港本土業務呈增長加速態勢。我們預計，如果香港社會在2020年中恢復穩定，內地訪港游客的新單標準保費同比下降 5.4%。

2010至2018年內含價值複合年增率為10.4%。內含價值增長主要來自新業務價值推動，營運偏差持續提供正向貢獻。內含價值假設保守謹慎，友邦長期利率假設顯著低於市場利率，2011至2018年各年營運偏差均為正值，營運經驗的差異主要來自死亡及傷病賠款差異。內含價值對利率假設變動敏感度較低。

我們預計2020年下半年香港社會狀況有望趨於穩定；友邦中國業務仍將保持強勁增長，預計2019至2021年新業務價值增速分別為8.5%、14.9%和17.1%，內含價值有望在2020至2021年保持12%左右的平穩增速。中國業務強勁增長將提升整體業務組合的成長性和持續性，我們給予友邦2.2倍2020年P/EV，對應目標價為100港元，首次覆蓋給予「買入」評級。

交銀國際研究

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