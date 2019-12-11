亞盛醫藥白血病新藥研究獲ASH「最佳研究」提名

HQP1351是新型的第三代BCR-ABL酪氨酸激酶抑制劑(Tyrosine Kinase Inhibitor,TKI)，用於治療對第一代、第二代TKI耐藥的慢性髓性白血病(CML)患者。HQP1351的I期研究初步結果曾於2018年ASH年會進行首次口頭匯報。該報告為HQP1351研究的安全性與初步療效的I期的結果提供更新。

於該公告日期，HQP1351在中國針對CP-CML和AP-CML的關鍵臨床II期試驗病例入組已經完成，且該產品已在美國開展Ib期臨床試驗。

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