【市前重點睇】美股偏軟 金價回升
2019年12月11日 07:48
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●美匯指數跌至97.41，離岸人民幣(CNH)升上7.0286，港匯企7.8269，日圓兌美元低見108.85，歐元高企1.1092，英鎊回落至1.3123。金價處1,464美元。布油見64.34美元，紐油報59.13美元。道指期貨窄幅上落。
●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，12月15日落實對華關稅「仍在談判桌上」。
-外國傳媒報道，在12月15日美國新一輪關稅落實前夕，各自提出新的談判條件，令12月15日的期限將延後。
●道指收報27,881點，跌27點或0.1%；標指收報3,132點，跌3點或0.11%；納指收報8,616點，跌5點或0.07%。 https://bit.ly/2sj6guo
●外媒報道，滙豐控股將支付1.92億美元來和解一宗長達十年、關於該行是否幫助美國客戶欺騙美國國稅局的調查。 https://bit.ly/2LFQNeS
●美國聯儲據將從周二(10日)開始召開為期兩天的貨幣政策會議，將於香港時間周四(12日)凌晨公布會議決議及聲明，鑑於上周公布的強勁就業數據，大多分析料聯儲會按兵不動。
●美國、墨西哥和加拿大簽署美墨加自貿協定的修正案，有待國會表決。
●美國10年期國債孳息率升2.26點子，報1.8416厘。
●港股ADR指數收報26,395點，跌40點。
●即月恒生指數夜期收報26,487點，升71點，高水50點，成交21,184張。
●紐約期油收報每桶59.24美元，升0.22美元或0.37%；布蘭特期油收報每桶64.34美元，升0.09美元或0.14%。
●紐約期金收報每安士1,468.1美元，升3.2美元或0.2%，結束連續兩日跌勢。
●英國富時100指數收報7,213點，跌20點或0.28%；法國CAC指數收報5,848點，升10點或0.18%；德國DAX指數收報13,070點，跌34點或0.27%。 https://bit.ly/34fgd9S
●外媒報道，沙特官員最近數周已經與國際投資者們開會，試探後者對於該國國家石油公司沙特阿美未來在亞洲地區上市可能性的看法。 https://bit.ly/2RFtB4s
●中國11月新增人幣貸款1.39萬億元，高過預期。
●報道指中國周二至周四召開中央經濟工作會議。
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