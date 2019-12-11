【市前重點睇】美股偏軟　金價回升

●美匯指數跌至97.41，離岸人民幣(CNH)升上7.0286，港匯企7.8269，日圓兌美元低見108.85，歐元高企1.1092，英鎊回落至1.3123。金價處1,464美元。布油見64.34美元，紐油報59.13美元。道指期貨窄幅上落。

●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，12月15日落實對華關稅「仍在談判桌上」。

-外國傳媒報道，在12月15日美國新一輪關稅落實前夕，各自提出新的談判條件，令12月15日的期限將延後。

●美國聯儲據將從周二(10日)開始召開為期兩天的貨幣政策會議，將於香港時間周四(12日)凌晨公布會議決議及聲明，鑑於上周公布的強勁就業數據，大多分析料聯儲會按兵不動。

●美國、墨西哥和加拿大簽署美墨加自貿協定的修正案，有待國會表決。

●美國10年期國債孳息率升2.26點子，報1.8416厘。

●港股ADR指數收報26,395點，跌40點。

●即月恒生指數夜期收報26,487點，升71點，高水50點，成交21,184張。

●紐約期油收報每桶59.24美元，升0.22美元或0.37%；布蘭特期油收報每桶64.34美元，升0.09美元或0.14%。

●紐約期金收報每安士1,468.1美元，升3.2美元或0.2%，結束連續兩日跌勢。

●中國11月新增人幣貸款1.39萬億元，高過預期。

●報道指中國周二至周四召開中央經濟工作會議。

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