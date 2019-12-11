【股民熱話】三大理由繼續做港樓港股好友…

呢期成日聽到話香港走資，但金管局就成日出嚟話冇發現，唔知邊個真。見到樓市承接力確實係弱咗，多咗二手盤減價成交，新盤的銷售速度亦不如前。再睇股市，成交淡靜，大部分中小股都缺乏成交，僅靠極小量重磅股同中資板塊撐場，愈炒愈無癮。到底今時今日，香港人仲可唔可以揸樓、揸股票呢？

筆者認為，香港樓同股都仲可以繼續揸，唔使清倉住。

先講樓，喺低息環境之下，現時的港樓同港股，都可以提供比現金為佳的回報而風險合理的選擇。比如說，今年雖然多咗香港人移民，但眼見唔少移民的朋友，與九七年前的港人移民潮沽樓走人唔同，如今香港人移民，好多時都係人走現金走但樓不走，皆因一來怕沽咗買唔番，二來係以租金回報率計，雖不高但亦屬相對合理的回報，更何況如今將香港層樓翻按，套現一百幾十萬去外國就可以上會住大屋。除非係自己個投資組合槓桿太高要減磅，否則若然係合理槓桿的話，呢一刻實在未至於要一樓不留。

最後一個理由，可以繼續揸港樓港股，就係出自對中國經濟的看法。雖然中美貿易戰打咗超過一年半，但中國經濟增長只係小幅放慢，未有出現外界擔心的硬着陸，皆因中國傾盡全力托住內地樓市，以支持十四億人口的內部需求。筆者相信，嚟緊即使中美貿易戰再度升級，中國仍有能力維持「半閉關自樂」。好，肯定唔講得係好；但差，亦唔會太差，皆因樓價唔跌，支持住土地價格，資產效應將繼續支持消費等內部需求，加上傳統經濟逐步轉向新經濟，為經濟增添動力。就如這年多製造業翻雲覆雨，但未見失業問題明顯惡化，皆因小微企業獲貸款政策支持，電子商貿蓬勃發展，吸納了部分勞動力。故看中國經濟，也得改變一下思維，太樂觀或太悲觀，都不切實際。

那中國經濟大致穩定，在內地資金支持下，香港樓市和股市都未見得有大跌之虞。就以過去一年香港社會動盪，但未見有資金大手沽空圖利，皆因如今係內地資金揸莊，外資難再如昔日呼風喚雨舞高弄低當港股係提款機。香港私樓供應未符預期，供大於求格局未變，樓價因應經濟景氣有少幅調整不出奇，但調整幅度有限，仍會是不少投資者眼中的保值佳選；港股有互聯互通機制撐場，以及重磅中資股高估值作主導，一切只有順着大勢而行，反其道做淡，似乎並未係時候。

如是者，繼續做港樓港股好友的大前提，係睇好中國經濟繼續穩定發展。換句話說，一旦中國經濟出亂子，唔使諗咁多，港股港樓都要冇鞋挽屐走…

東方產經專欄作者 帥哥

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