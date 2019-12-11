【即市分析】港股醒目收爐法

東方產經專欄作者古勝：如果話港股已經收爐，相信都冇乜人反對，事關除最直接受影響的藍籌股全冇方向外，就連早前較強勢的內需股、醫藥股、體育用品股、內銀股、汽車股及物業管理股都動力全失，最慘係港股整體成交從以往的7字頭，跌到落昨日(周二)的6字頭，全日僅617億元，睇個勢唔排除好快變到得5字頭。

當然，有人會話咁係因為中美貿易死線臨近及英國舉行大選影響。這點，筆者不會否認，但須知道，經歷上述兩件大事之後，即下周一已是12月16日，即係距離聖誕節只有7個交易日，而聖誕後復市亦僅3日(27日、30日及31日)就新年，咁唔使講大家都估計到此期間港股會有幾悶！

咁係咪即係要提早埋單計數，個答案就好睇大家今年手上盤數係點哪！如果已有不俗盈利，就不妨提早收爐安心過年；相反，若表現平平甚至輸緊，亦可小注短炒氣氛股幫補吓，好似近期市場熱炒內地將轉用國產晶片，一眾晶片股就好炒得。當然，能否成為趨勢係一個問題，但所謂有智慧不如趁勢，小注順勢跟炒又無妨。

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